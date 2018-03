Trasporto Eccezionale - TUBITAL S.R.L.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Stasera 14/03/18 alle ore 23.00pm partirà dal piazzale di TUBITAL S.R.L. - Marghera (VE), un colosso eccezionale del peso complessivo di 700 tonnellate (550t di apparecchio, Ø4.500mm, 23m di lunghezza). Fa effetto vederlo da lontano, di notte, e lascia disarmati di fronte alla sua imponenza osservarlo da vicino. Si tratta di un Reattore, costruito nella storica azienda TUBITAL S.R.L., specializzata nella fabbricazione di apparecchiature in pressione di alto spessore e dimensioni per il settore Oil & Gas di tutto il mondo. Un fiore all'occhiello del nostro made in Italy, che punta sull'efficienza e competenza di un team specializzato di tecnici ed ingegneri, in grado di fornire un prodotto completo dalla progettazione alla sua realizzazione. Grazie alla sua strategica posizione vicino al mare, trasporti di tale portata, sono facili e possibili. Un simile apparecchio merita un ultimo saluto, prima di salpare dal porto di Marghera (VE), verso il Medio Oriente"