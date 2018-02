Riceviamo e pubblichiamo:

"Con ordinanza 484 del 26 giugno 2015 il Comune passava da privata ad uso pubblico la via del Boschetto. Da allora non è mai stata fatta alcuna manutenzione, nè straordinaria nè ordinaria. Le foto, scattate stamattina, documentano la situazione del fondo stradale. Forse i LL.PP. non sono a conoscenza di questa ordinanza o se ne sono scordati".