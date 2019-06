Via Fratelli Bandiera non è un campeggio gratuito per camionisti e "camperisti"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il problema è arci noto, camion posteggiano tutte le sere lungo la via, bivaccano, e la mattina si trovano immondizie ovunque. Il traffico pesante tra l'altro è regolato e i camion dovrebbero passare attraverso la nuova rotonda su Via Elettricità. Stesso discorso per i "camperisti", anche se sembra evidente che quei camper posteggiati lungo la via Fratelli Bandiera e nelle laterali non siano li solo per fare campeggio ma abbiano anche altre destinazioni d'uso. Le soluzioni ci sarebbero: per i camion creare delle aree sosta in via Elettricità, magari a pagamento, cosi il comune ci guadagna qualcosa e i cittadini non devono sostenere le frequenti spese per la pulizia della via. E a chi parchegghia fuori, multa. I residenti saranno contenti con meno traffico, meno smog, più pulizia, più decoro. Per quanto riguarda i camper: zona con divieto di campeggio lungo la via. Funziona al Parco di San Giuliano, perche non dovrebbe funzionare a Marghera?".