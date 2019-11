Settimana del Baratto: ecco come andare in vacanza senza spendere un soldo

Anche il Veneto nel mese di novembre aderisce alla cosiddetta Settimana del Baratto. Di che cosa si tratta? Semplice, è un'iniziativa che coinvolge i B&B italiani affiliati al portale bed-and-breakfast.it che decidono di mettere a disposizione le loro strutture offrendo un soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi. Un vero e proprio baratto che va avanti da ben 11 anni durante la terza settimana di novembre, dal 18 al 24.

Questo progetto fa sì che domanda e offerta si incrocino e che realtà di diverso tipo entrino in contatto e decidano di interagire tra loro, anche solo per uno scambio di beni, che porta a un network sempre più ampio che, al giorno d'oggi, risulta molto utile nel mondo del business. I viaggiatori, in questo caso, si proporranno per attività manuali, creative, didattiche oppure offriranno i propri beni in cambio di pernottamento, i proprietari dei bed and breakfast, al contrario, renderanno pubblici i loro desideri mettendo a disposizione gratuitamente le proprie stanze per chi avrà modo di metterli in pratica.

In Veneto sono diverse le strutture ricettive che aderiscono a quest'iniziativa e l'elenco è consultabile sul sito ufficiale della Settimana del Baratto. Se interessati, basterà confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori, incrociarla con le proprie capacità o possibilità e il gioco e fatto: vacanza in cambio di oggetti o servizi! Davvero stimolante e divertente, senza spendere un euro.