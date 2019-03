10° campionato regionale Fik: ottimi veneziani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Un successo annunciato, la terza tappa del 10° Campionato Regionale Veneto di Karate FIK (Federazione Italiana Karate). 2000 persone si sono riversate al Parco Brentella con 850 atleti iscritti alla gara in tre tappe che ha visto ieri l'ultimo appuntamento stagionale al Palazzetto Raciti di Padova.

Una giornata entusiasmante da mattina a sera, con la presenza dell'assessore allo sport del comune di Padova Diego Bonavina che ha premiato con entusiasmo alcuni giovani atleti. 60 le socità partecipanti, alcune anche da Friuli e Trentino Alto Adige hanno gareggiato per il podio che si è completato con la vittoria nel kumite per Nintai Kan Istrana (Tv), seconda piazza per Kushin Kai karate Do Oderzo (Tv) e terzo posto per Shin Dojo Malo (Vi). Nel Kata, i vicentini dello Shin Dojo vincono anche anche quest'anno, precedendo la Polisportiva Union Vigonza (Pd) e Bushido Karate club Schio (Vi) al terzo posto. Ottimo anche il risultato dei veneziani di Pianiga che con il Centro educativo Karate, tornano a casa con due coppe che valgono il 6° posto sia nel Kata che nel Kumite".