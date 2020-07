7Days Eurocup: Umana Reyer Venezia nel Gruppo A

L’urna di Barcellona ha definito i gironi di regular season della 7Days Eurocup 2020/2021. L’Umana Reyer è stata inserita nel Gruppo A con UNICS Kazan (Russia), Joventut Badalona (Spagna), Partizan NIS Belgrade (Serbia), Bahcesehir Koleji Istanbul (Turchia) e JL Bourg (Francia). La regular season è in programma tra il 30 settembre e il 16 dicembre 2020. Il calendario è provvisorio.

«Girone durissimo»

Il presidente Federico Casarin: «Il girone A a mio avviso è il più intrigante e complicato, ma anche il più affascinante. Ci sono Club di grande tradizione come Kazan, Badalona e Partizan e Club in grande crescita come Bahcesehir e Bourg. Sarà un grande stimolo per noi in quanto la difficoltà pareggia il fascino del girone. E’ anche vero che l’Eurocup è una competizione di alto livello e tutte le 24 squadre sono da considerarsi di prima fascia, ogni partita sarà tosta ed impegnativa. Noi ci prepareremo per ben figurare in questa ennesima avventura europea con grande voglia di fare bene, regalare e regalarci ulteriori soddisfazioni». Coach Walter De Raffaele: «E’ un girone durissimo, forse il più difficile e di prestigio. Ci sono due, tre contender per la vittoria finale e questo è affascinante. D’altronde l’Eurocup è una competizione di altissimo livello e questo girone di ferro è stimolante per tutti. Tutte le squadre stanno completando i roster, noi cercheremo di competere, ben figurare con tutti e portare alto il nome di Venezia in Europa».

Il calendario provvisorio

La prossima settimana EL comunicherà il calendario definitivo.

Round 1

30 settembre 2020 Umana Reyer – Unics Kazan

Round 2

7 ottobre 2020 Partizan NIS Belgrade – Umana Reyer

Round 3

14 ottobre 2020 Umana Reyer – JL Bourg

Round 4

21 ottobre 2020 Joventut Badalona – Umana Reyer

Round 5

28 ottobre 2020 Umana Reyer – Bahcesehir Koleji Istanbul

Round 6

4 novembre 2020 UNICS Kazan – Umana Reyer

Round 7

11 novembre 2020 Umana Reyer – Partizan NIS Belgrade

Round 8

18 novembre 2020 JL Bourg – Umana Reyer

Round 9

9 dicembre 2020 Umana Reyer – Joventut Badalona

Round 10

16 dicembre 2020 Bahcesehir Koleji Istanbul – Umana Reyer