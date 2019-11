Il rigore salva il Venezia: contro l'Empoli pareggio nel finale dopo due pali e tanta sfortuna

Il Venezia reduce da una stagione fin qui praticamente equilibrata nei risultati e nelle prestazioni affronta l'Empoli in difficoltà.

La partita

Per il Venezia cinque minuti ed è subito doccia fredda: è Mancuso a raccogliere un lancio dalle retrovie e infilare Lezzerini con una conclusione tanto sporca quanto fortunata. Gli arancioneroverdi si riprendono dall'1-0 e provano a rendersi pericolosi e di fatto per i toscani comincia un assedio. Bocalon delizia Di Mariano con un passaggio di tacco, la conclusione del compagno però non è efficace. Alla mezz'ora il Venezia riesce nel record di colpire due legni in pochi secondi: Vacca prima e Suciu poi provano la rete; in entrambe le occasioni l'Empoli deve ringraziare il palo. Un break degli avversari spaventa i veneti che nel finale si divorano nuovamente il pari. Dopo un primo tempo pimpante la ripresa riprende con un ritmo più blando. Il Venezia prova a manovrare, i padroni di casa a tenere il risultato. Al 79' si riaffacciano in avanti gli azzurri, Dezi protegge la sua retroguardia. Sembra una gara stregata fino a che, all'86', Veselli non commette un'ingenuità in area che si traduce per i lagunari in un rigore. Dal dischetto va Aramu che rompe l'incantesimo e regala ai suoi l'agognato pari. Nei cinque minuti di recupero c'è tempo per un sussulto toscano: ma il Venezia tenace si porta a casa un punto che veramente, alla conta, resta anche stretto.