Serie B: finale thrilling ma il Venezia torna da Frosinone con un punto prezioso

Con una vittoria a testa e tre punti all'attivo Frosinone e Venezia si affrontano allo stadio Benito Stirpe di Frosinone: un match tirato fino alla fine dove l'11 di Nesta ha rischiato di beffare gli uomini di Dionisi.

La gara

Il match in avvio gira meglio per i padroni di casa che imperversano nella metà campo avversaria con una certa tenacia: in cinque minuti sono Trotta e Ciano a creare non poco scompiglio in area. L'occasione più ghiotta arriva all'8' quando proprio Trotta si gira e prova a piazzarla: bravo Lezzerini a respingere. La partita diventa molto tattica ma il Venezia è vivo e cerca di costruire: al 19' Cremonesi segna una rete, ma a gioco fermo. Nel finale occasione Frosinone prima con Paganini di testa e poi con Trotta ma il punteggio resta 0-0. Ad inizio ripresa un tentativo del solito Ciano mette in allarme il Venezia che in pochi secondi cambia marcia: al 54' Bocalon confeziona e Capello si fa trovare pronto per lo 0-1. La gioia dei lagunari, però, dura lo spazio di dieci minuti: al 65', infatti, Capuano salta di testa e mette in rete trovando il pareggio. La gara offre altri spunti: il Venezia prova a rendersi pericoloso e al 75' è Mariano che potrebbe gelare il pubblico di casa ma il tentativo si chiude con un nulla di fatto. Per rivedere un Frosinone pericoloso bisogna aspettare l'80' e da quel momento per gli arancioneroverdi saranno solo brividi. Salvi manca il tap-in vincente e a ruota seguono i tentativi di Citro, in ben due occasioni, Trotta e nell'extratime, al 95', anche di Beghetto che colpisce la traversa. Il triplice fischio fa tirare un sospiro di sollievo ai veneti che tornano a casa con un punto prezioso.

Frosinone-Venezia 1-1

54' Capello (V), 64' Capuano (F)

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Brighenti (57' Salvi), Ariaudo, Capuano, Beghetto; Paganini, Maiello, Haas; Ciano; Novakovich (55' Dionisi), (73' Citro), Trotta. All. Nesta

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Feliciol (81' Ceccaroni)i; Fiordilino, Zuculini, Maleh (65' Lollo); Capello; Bocalon, Montalto (70' Di Mariano). All. Dionisi

Ammoniti: Fiordaliso (V), Ciano (V), Dionisi (F), Maleh (V), Fiordilino (V), Lollo (V)