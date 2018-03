"Asd pattinaggio artistico Spinea campione provinciale federale con 13 medaglie d’oro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il 3-4 marzo 2018 presso il pattinodromo “Nuove Gemme” a Spinea (VE) si è svolto il Campionato Provinciale Federale FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) di Pattinaggio Artistico 2018 per Venezia e Rovigo. Un grande successo per il Pattinaggio Artistico Spinea che ha concluso le gare portando a casa 13 ori 3 argenti e 1 bronzo laureandosi Campione Provinciale Federale di società. Si apre, dunque, nel migliore dei modi la stagione di gare 2018 nella quale il Pattinaggio Artistico Spinea sarà impegnato nei vari livelli federali FISR ( regionale, nazionale ed internazionale) e nei vari enti di promozione sportiva quali AICS, ACSI ed MSP. Il prossimo impegno sarà per il 10-11 marzo 2018 a San Vendemiano (TV) al Campionato Interregionale ACSI per singoli e coppie artistico. Il Pattinaggio Spinea, fondata nel 1970, è un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale (molteplici titoli mondiali ed europei) con più di 140 atleti iscritti guidati dal Presidente ed allenatore federale nazionale Christian Travaglia e da Federica Ceccato oltre allo staff di allenatori e preparatori atletici".

