Venezia ancora sul mercato: Aramu e Senesi i due nuovi innesti per mister Dionisi

A un passo dalla serie B, il Venezia continua a muoversi sul mercato. A due giorni dalla partenza per il ritiro ufficiale, il tecnico Dionisi può contare su due nuovi giovani di qualità. Ed in queste ore lo staff arancioneroverde annuncia di aver trovato l’accordo con i giocatori Mattia Aramu e Yuri Senesi.

I due nuovi acquisti

Aramu, giocatore classe ’95, con un trascorso nelle giovanili del Torino FC, 89 partite e 9 reti in Serie B, ultima stagione al Robur Siena (34 presenze e 8 goal) vestirà la maglia arancioneroverde fino al 30.06.2022. Senesi (classe ’97), invece, che nelle ultime due stagioni ha militato nell’Olbia Calcio 1905 in Serie C (52 presenze complessive e 5 goal), si legherà al Venzia FC fino al 30.06.2021 con un’ulteriore opzione per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023. Entrambi i contratti verranno ratificati al superamento delle visite mediche.

