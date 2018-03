Ora è ufficiale, l'Umana Reyer ha ingaggiato la "combo guard" Edgar Sosa

L’Umana Reyer ha chiuso l’accordo per l’ingaggio di Edgar Sosa fino al termine della stagione. Nato a New York il 15 gennaio 1988, di origini dominicane (grazie a cui è possesso di doppio passaporto, potendo usufruire dello status di Cotonou), Sosa è una combo guard di 188 centimetri e proviene dal campionato australiano, dove ha giocato nella stagione in corso 28 incontri con la maglia dei New Zealand Breakers, a 27,3 minuti, 15,8 punti e 3,8 assist di media.

La carriera

Il play-guardia dominicano ha iniziato a giocare con la Rice High School (eletto giocatore dell’anno nell’area newyorkese dalla rivista New York Daily News); disputa poi quattro stagioni NCAA con l’Università di Louisville prima di partecipare alla Summer League di Las Vegas con i Detroit Pistons e di firmare con Biella, che lo fa esordire in Serie A nella stagione 2010/11. Sosa torna in Italia nel 2014, dopo le stagioni in Portogallo (Santurce), Spagna (Valladolid) e Germania (Ulm), vestendo la maglia di Sassari, con cui centra il triplete (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto), realizzando un high di 40 punti con 10/15 da 3.

La presentazione al Taliercio

Dopo una breve parentesi con gli Atlanta Hawks, vince il titolo iraniano con il Petrochimi Bandar Imam Harbour, chiudendo la stagione 2015/16 in Israele (Hapoel Gerusalemme). Nel 2016/17 è nuovamente in Italia, a Caserta, prima di trasferirsi, a fine stagione, in Libano, allo Sporting Al Riyadi Beirut, con cui vince un altro titolo nazionale. Atterrato mercoledì a Venezia, Edgar Sosa sarà presentato alla stampa venerdì pomeriggio al Palasport Taliercio.