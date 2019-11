Si separano le strade dell'Umana Reyer e Alex Ciabattoni: l'addio in una nota

L’Umana Reyer femminile saluta Alexandra Ciabattoni. La giocatrice non farà più parte del team, come comunicato dalla società. In una nota stampa la squadra ha infatti informato i supporter e gli operatori della comunicazione che l’accordo con l’atleta è stato rescisso consensualmente.

Auguri

Il rinnovo per la giocatrice era arrivato appena lo scorso agosto. La società ringrazia Alex e le augura le migliori fortune professionali.