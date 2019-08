Colpo del Venezia, Adriano Montalto arriva in prestito dalla Cremonese

Colpo del Venezia in queste ore che dopo il corteggiamento ad Adriano Montalto è riuscito a portarlo in Laguna.

Il nuovo colpo

Il Venezia, infatti, ha sottoscritto il contratto che legherà il giocatore al club arancioneroverde per una stagione. L'attaccante giunge dalla US Cremonese con la formula del prestito. Nato ad Erice (TP) il 6 aprile 1988 e cresciuto nelle giovanili del Messina, il centravanti ha esordito tra i professionisti a 19 anni con la maglia della Scafatese nella stagione 2007/08 collezionando 19 presenze ed 1 gol. In serie B ha vestito le maglie di Salernitana, Ascoli, Trapani, Ternana e US Cremonese e proprio con la Ternana, nella stagione 2017/18, ha raggiunto il suo top score, totalizzando 20 reti in 34 partite.