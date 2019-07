Continua la rivoluzione arancioneroverde: due nuovi innesti per rinforzare la difesa

Altri due innesti per il Venezia che continua la rivoluzione arancioneroverde. Il club in queste ore ha comunicato di aver sottoscritto l’accordo con il Genoa Cricket and Football Club per il passaggio in arancioneroverde di Ivan Lakicevic.

Gli innesti

Il difensore classe 1993 nativo di Belgrado (Serbia), che in carriera ha vestito le maglie di Donji Srem, Vojvodina e Genoa, passa al Venezia FC con la formula del prestito per un anno. Non è l'unico giocatore, dicevamo, che andrà ad irrobustire la linea difensiva. Il Venezia, infatti, contestualmente comunica che è stato sottoscritto l’accordo con il Torino per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione di riscatto del giocatore Alessandro Fiordaliso. Il difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Torino, nel corso della scorsa stagione ha vestito la maglia del Teramo totalizzando 34 presenze e 3 gol. Aggiustata ancora la squadra, il nuovo tecnico Dionisi avrà la possibilità di provare i nuovi innesti venerdì nella sfida contro il Benevento e sabato contro l'Empoli.

