Il Venezia ha il suo nuovo allenatore: Alessio Dionisi guiderà gli arancioneroverdi

Il Venezia ha ufficializzato in queste ore la firma con il nuovo tecnico Alessio Dionisi. Una firma che arriva in giorni di particolare trambusto per la serie Cadetta: gli arancioneroverdi sperano ancora di vedersi risolvere positivamente la questione di permanenza in serie B, ma tutto dipende ancora da come si chiuderà in queste ore la vicenda del Palermo.

Il contratto

Nel frattempo i lagunari hanno comunque deciso di ufficiliazzare il rapporto con l'ex tecnico 39enne dell'Imolese, compagine che è riuscito a portare ai playoff di serie C per la prima volta nella sua storia. L'allenatore ha firmato un contratto biennale per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021. La presentazione ufficiale venerdì mattina.

