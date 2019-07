Dionisi si presenta: «Potrei allenare in una categoria nuova, ho grande entusiasmo» VD

Cambio di rotta per il club lagunare. Questa mattina la prima per il nuovo tecnico, presentato dal direttore sportivo Lupo e dal presidente Tacopina. Intanto c'è ancora incertezza sulla categoria in cui giocherà il Venezia la prossima stagione, per quanto le vicende societarie del Palermo facciano presagire il ripescaggio in serie B