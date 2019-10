Seimila partecipanti alla Family run di San Giuliano

Hanno partecipato 6.000 persone alla corsa di 4 chilometri che si è svolta stamattina al parco San Giuliano di Mestre, la Alì Family run, appuntamento che coincide con la vigilia della Venicemarathon. È stata la quarta tappa del "tour", dopo quelle di Chioggia (5 ottobre), San Donà di Piave (12 ottobre) e Dolo (19 ottobre). In tutto le manifestazioni hanno coinvolto 15mila partecipanti, soprattutto ragazzi e famiglie.

Il primo a tagliare il traguardo al San Giuliano è stato il sedicenne Nicola Casarin. «Ma a vincere - hanno sottolineato gli organizzatori - sono stati davvero tutti i partecipanti a questo appuntamento sportivo che è anche, se non soprattutto, un momento di aggregazione e socialità volto a raccogliere fondi per finanziare progetti sportivi per le scuole e di solidarietà». Per il Comune di Venezia era presente l'assessore Paola Mar: «Iniziative come queste - ha detto - sono davvero importanti per avvicinare i giovani allo sport. È un’occasione di aggregazione, un modo di stare insieme e divertirsi, magari pure in compagnia delle loro famiglie. Un grazie quindi agli organizzatori, nonché al Rotary, per l’importante iniziativa lanciata e promossa in questa occasione, per la lotta alla poliomelite».