Alì Family Run di Dolo: oltre 5000 persone lungo il percorso. Sabato l'ultima tappa

L'Alì Family Run di Dolo - Riviera del Brenta, la corsa-camminata di 4 chilometri per la solidarietà ha richiamato sabato al campo sportivo Walter Martire di Dolo una folla di oltre 5000 persone che in scarpe da corsa si è scatenata lungo il percorso cittadino.

La festa per tutti

Una manifestazione che abbraccia 10 comuni e coinvolge moltissime scuole e istituti comprensivi che sposano ogni anno quest’iniziativa perché credono nell’'importanza dello sport come veicolo di valori sani e positivi. Basti pensare che il Liceo Galileo di Dolo si è presentato con 756 alunni, e non da meno sono stati molti altri istituti. Ma la festa dell’ Alì Family Run è anche rivolta a famiglie, amici, parenti, animali e semplici appassionati che hanno a cuore quest’appuntamento perché, oltre a trascorrere una mattinata divertente, respirano in anteprima la magia della Huawei Venicemarathon del prossimo 28 ottobre.

Vincitori

L’'affetto verso Alì Family Run di Dolo - Riviera del Brenta è dimostrato anche dalla partecipazione degli esponenti delle amministrazioni comunali della Riviera del Brenta. Molti sindaci e assessori hanno preso parte attivamente alla manifestazione camminando lungo il percorso. Il più veloce è stato il diciottenne, studente dell’ Istituto Comprensivo 8 Marzo Konrad Lorenz”, Matteo Barolo, mentre in campo femminile bissa il successo dello scorso anno Irene Callegaro, anche lei studentessa dell'8 Marzo Konrad Lorenz”.

Premi

Il Liceo Statale di Dolo è stato il più premiato. Oltre ad aver vinto la coppa come scuola più numerosa, consegnato da Cesare Campanelli di Banco Bpm, ha ricevuto il tablet che ogni anno viene offerto dalla famiglia Trovò. I 25 ingressi per "M-Children", spazio multimediale interattivo vicino a M9 e dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, sono stati invece destinati all’istituto comprensivo di Dolo. Spazio anche per conoscere la storia. In occasione delle commemorazioni per i 100 anni dalla fine dalla prima Guerra Mondiale, al campo sportivo Walter Martire è stato allestito un ospedale da campo militare visitato proprio dagli studenti. Sabato 27 ottobre, vigilia della Huawei Venicemaraton andrà in scena l’'ultima tappa dell’'Alì Family Run Tour al Parco San Giuliano a Mestre.