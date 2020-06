Promozione per Andrea Soncin: dall'under 17 allo staff tecnico della prima squadra

E' proprio il caso di dirlo: promozione sul campo per Andrea Soncin, già allenatore dell’Under 17 del venezia Calcio che a partire da lunedì 1 giugno entra a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra guidata da Alessio Dionisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rinforzo

La decisione è maturata in queste ore: il mister ha scelto Soncin per rinforzare l'area tecnica in vista del ritorno sui campi previsto per sabato 20 giugno.