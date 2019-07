Anete Steinberga resta in orogranata: la giocatrice alla Reyer anche la prossima stagione

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione sportiva con Anete Steinberga, ala/centro di 190 centimetri nata a Ogre (Lettonia) il 29 gennaio 1990.

I numeri

Nella prima esperienza con la maglia orogranata, Steinberga ha giocato complessivamente 40 incontri ufficiali. Nelle 26 gare di A1, tra regular season e playoff, ha segnato 15,5 punti di media raccogliendo 8,7 rimbalzi; in EuroCup Women, sono state 10 le presenze (15,6 punti e 6,8 rimbalzi). Al totale vanno aggiunte anche le due partite di Qualification Round di Euroleague Women (20,5 punti di media) e le due di Final Eight di Coppa Italia (15 punti di media). Nel giro delle Nazionali lettoni dal 2006, ha vinto due campionati lettoni, tre campionati e due Coppe nazionali in Belgio e ha partecipato a due Final Four di Eurolega.

Le sue parole

«Sono entusiasta di continuare a vestire la maglia della Reyer anche nella prossima stagione e ringrazio la società per l’opportunità – le parole di Steinberga – Quello orogranata è un ambiente ideale per giocare a pallacanestro e i tifosi sono sempre presenti e numerosi, al nostro fianco anche nei momenti più difficili. Sono convinta che nel prossimo campionato sfrutteremo l’esperienza fatta in quello appena concluso, specialmente nelle partite chiave. Saremo affamate di vittorie! Ci vediamo presto!».