Venezia attivo sul mercato: torna in arancioneroverde il difensore Antonio Marino

Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo col difensore centrale, classe ’88, Antonio Marino. Marino già in arancioneroverde nella stagione sportiva 2014-15 (21 presenze, 3 goal), successivamente ha militato nell’FC Pavia in serie C per 2 stagioni collezionando complessivamente 30 presenze e 2 reti, nel Modena FC sempre in Serie C (8 presenze) e nelle ultime 2 stagioni sportive nell’US Lecce con cui ha raggiunto la doppia promozione in serie B e l’anno seguente in Serie A (48 presenze complessive e 1 goal).

L'accordo

L’accordo con il giocatore, di durata biennale fino al 30 giugno 2021, verrà ratificato in seguito al superamento delle visite mediche in programma giovedì 11 luglio a Mestre.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!