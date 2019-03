Reyer da urlo, Milano stoppata al Mediolanum: gli orogranata vincono 86-87

Strepitosa Umana Reyer. Gli orogranata infliggono alla capolista AX Milano la prima sconfitta della stagione, con un parziale finale di 0-10 in 102” che consente agli orogranata di espugnare il Mediolanum Forum per 86-87.

Primo quarto

Confermato il quintetto (Haynes, Stone, Bramos, Mazzola e Watt), si comincia con una tripla di Haynes, ma poi Milano riesce a giocare a campo aperto e, sfruttando anche gli errori al tiro orogranata (1/9), arriva un parziale di 19-0 in 4′, che nemmeno il time out di coach De Raffaele riesce a fermare. Watt interrompe il break e poi entrano in campo De Nicolao e Tonut. E’ in particolare il primo a dare la scossa, dopo che l’AX riesce a volare sul 25-9 al 6′ con le triple di James e Della Valle. L’Umana Reyer riesce ad alzare il livello del gioco, limando punto su punto e andando al primo intervallo sotto la doppia cifra di ritardo (29-20) sul gioco da tre punti di Tonut.

Secondo quarto

Gli orogranata attaccano con buona circolazione, in un match in cui si abbassano i ritmi, restando a contatto fino al nuovo tentativo di fuga milanese (37-23 al 13’30”). Dopo il nuovo time out veneziano, Biligha firma da solo un controparziale di 5-0, con sospensione chiesta stavolta dalla panchina di casa. L’Umana Reyer si mostra più reattiva a rimbalzo, anche in attacco, così, dal 44-32 del 17′, si arriva sul 44-38 al 18’30”, grazie al gioco da tre punti di Watt. Il protagonista del secondo quarto è però Tonut ed è proprio lui a toccare la doppia cifra con la tripla del 47-41 con cui si va all’intervallo lungo.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi, l’Umana Reyer dimostra di essere pienamente in partita, con un parziale di 0-7, firmato da Daye e ancora Tonut, che la porta avanti sul 47-48 al 21’30”. Il match prosegue tra sorpassi e controsorpassi, poi gli orogranata alzano l’intensità difensiva e arriva un altro 0-7 (firmato da Stone, Bramos e Daye) per il 51-57 al 24’30”. Dopo il botta e risposta Tarczewski-Watt a cavallo di metà quarto, la partita attraversa una fase poco limpida, in cui le squadre si inceppano. Dopo 3′ di astinenza, Watt torna a segnare per gli orogranata (56-61 al 28′), che poi trovano un autocanestro di Burns e un libero di Watt per andare all’ultimo intervallo avanti 61-64.

Ultimo quarto

Milano si fa sentire a rimbalzo offensivo e torna avanti con la tripla di Cinciarini del 66-64 al 31’30”. E’ Watt il miglior orogranata nel frangente, trovando due volte il canestro del pareggio e poi schiacciando quello del sorpasso sul 68-70 al 33’30”. Milano però prova a fuggire con un break di 10-0 (78-70 subito dopo metà quarto). L’Umana Reyer torna a segnare dopo oltre 3′ con la tripla di Bramos del 78-73 al 36’30”, con qualche fischio rivedibile (tecnici a De Nicolao e De Raffaele) e il quinto fallo di Watt che permettono a Nedovic di trascinare Milano sull’86-76 a -1’42”. Con il quintetto piccolo (Daye da numero 5) gli orogranata, però, non mollano: tripla di Tonut, tripla di Bramos (dopo il quinto fallo di De Nicolao) e canestro di Daye per l’86-85 a -47”. Bramos porta a casa lo sfondamento di Micov a -30”, poi Milano getta alle ortiche una rimessa a -9”. Ed è sempre il greco, a due decimi dalla fine, a trovare il tap-in della vittoria per 86-87.

Parziali: 29-20; 47-41; 61-64

AX: Della Valle 7, James 8, Micov 7, Milesi ne, Fontecchio 7, Tarczewski 15, Nedovic 14, Cinciarini 7, Nunnally 9, Burns 3, Brooks 3, Omic 6. All. Pianigiani.

Umana Reyer: Haynes 5, Stone 6, Bramos 12, Tonut 20, Daye 9, De Nicolao 7, Vidmar ne, Biligha 6, Giuri ne, Mazzola, Cerella, Watt 22. All. De Raffaele.