Basket, Umana Reyer-Vanoli Cremona risultato partita oggi 13 maggio 2018

L’Umana Reyer inizia con il piede giusto la serie di quarti di finale playoff, battendo in Gara1 la Vanoli Cremona al Taliercio 87-77.

Primo tempo

Cerella non ce la fa, sostituito tra i 12 da Bolpin e nel quintetto da Bramos, così come Tonut prende il posto in starting five di Jenkins (comunque preferito a Johnson nel consueto ballottaggio), mentre sono confermati in avvio di partita Haynes, Daye e Watt. L’inizio è molto piacevole, con le squadre che si rispondono colpo su colpo: Cremona segna i primi due punti del match con Martin, mentre è una tripla di Haynes a siglare il primo sorpasso veneziano (5-4 all’1’30”. Il primo allungo dell’Umana Reyer arriva invece con un 6-0 in 1’ da Daye (tripla), Tonut (libero) e Watt: 13-8 al 4’. Parziale che si allunga ulteriormente, dopo la tripla di Martin, con un altro 7-0 che, sulla tripla di Bramos, costringe la panchina cremonese al time out sul 20-11 subito dopo metà quarto. Cremona rientra meglio sul parquet e si riavvicina sul 22-18 all’8’, ma il finale è ancora orogranata: 9-2, con la tripla finale di De Nicolao per il 31-20. Uno scatenato Peric trascina l’Umana Reyer in apertura di secondo quarto sul 40-24 (12’30”), con gli orogranata che giocano ottimamente di squadra e, soprattutto, difendono forte, impedendo agli avversari di trovare il gioco in velocità che più gradiscono. Jenkins viene sanzionato con un antisportivo, ma il protagonista resta sempre Peric: con la tripla al 14’ è il primo ad arrivare alla doppia cifra, in occasione del 43-26. L’Umana Reyer trova grandi giocate, sia in fase di costruzione del gioco (da ricordare un assist no look di Peric per Watt, con Bramos che realizza dopo il rimbalzo o un tuffo a rimbalzo offensivo di Bramos, che vale il recupero, accolto dagli applausi dei 3.509 del Taliercio), sia in difesa, e con la tripla di Sosa è di nuovo a +16 (48-32) al 17’30”. L’attacco orogranata giostra palla con grande pazienza e si va all’intervallo lungo sul 52-41.

Secondo tempo

Cremona rientra in campo più determinata dopo i 15’ di sosta, con invece qualche errore di troppo degli orogranata, e la Vanoli si riavvicina così a -6 (52-46 al 21’ e ancora 55-49 al 24’). Coach De Raffaele prova il quintetto con due numeri 4 (Peric e Daye) e Sacchetti risponde con un quintetto ancor più piccolo: mossa che inizialmente non paga (Umana Reyer di nuovo avanti in doppia cifra, 62-52, al 26’), poi qualche palla persa dagli orogranata cercando sotto Biligha consente a uno scatenato Travis Diener di infilare la tripla del 62-57 al 27’. Alla lunga, l’appoggio nel pitturato dà fatturato agli orogranata (grande assist no look di Sosa per Biligha che schiaccia il 66-57 al 28’), anche se gli ospiti riescono ad andare all’ultimo intervallo sul 68-63. Peric (1/2 dalla lunetta) e Watt (dopo il rimbalzo offensivo di Bramos sull’errore al libero del croato) riprovano l’allungo (71-63), poi si sblocca Drake Diener, seguito però dalla prima tripla di Jenkins e dalla schiacciata di Watt che vale il 76-65 con time out ospite. L’Umana Reyer mantiene il margine di sicurezza (gran canestro di Jenkins seguito da una prodezza di Fontecchio) e arriva a metà quarto sull’81-70 con la tripla di Bramos. Haynes fa un paio di “magate” per recuperare un paio di palloni, vanificando gli ultimi sforzi di Cremona. Con i rimbalzi offensivi, gli orogranata riescono a far scorrere i secondi e la tripla di Tonut al 38’ suona come una sentenza sull’87-74: nel finale, infatti, arriva solo il canestro da tre di Ricci che chiude il match sull’87-77.

Parziali: 31–20; 52–41; 68–63

Umana Reyer: Haynes 6, Peric 23, Sosa 3, Bramos 12, Tonut 6, Daye 7, De Nicolao 3, Jenkins 5, Bolpin, Ress, Biligha 12, Watt 10. All. De Raffaele.

Vanoli: Johnson-Odom 15, Martin 9, Gazzotti ne, T. Diener 13, Ricci 7, Ruzzier 2, Portannese ne, Fontecchio 10, Sims 11, D. Diener 2, Milbourne 8. All. Sacchetti.