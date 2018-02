Basket, l'Umana Reyer mette il piede avanti in volata e vince su Cremona

Grande prova di solidità dell’Umana Reyer, che espugna il difficile parquet del PalaRadi al termine di un bellissimo match, imponendosi in volata sulla Vanoli Cremona 83-85.

Primo tempo



Nella rotazione degli stranieri, il “sacrificato” è Jenkins, mentre partono in quintetto Haynes, Tonut, Bramos, Peric e Watt. Pur costruendo buoni tiri, gli orogranata inizialmente hanno poca precisione e, dopo il 3-4 iniziale firmato da Peric e Watt, Cremona allunga fino all’11-4 del 4’30”, con time out di coach De Raffaele. Al rientro in campo, due triple di Bramos riavvicinano gli orogranata sul 14-10 dopo metà periodo, con l’Umana Reyer che prova a gestire il ritmo, mentre la Vanoli punta ad accelerare. Di nuovo Bramos, aperto dall’arco, al 7’30” porta gli orogranata a un solo possesso di ritardo (18-15): -3 che permane anche al primo intervallo (20-17) dopo il canestro di Biligha. E’ Daye, all’11’30”, a dare il primo vantaggio (20-21) del match agli orogranata, anche se poi spende fallo antisportivo su Johnson-Odom e la seguente tripla di Drake Diener ridà il +7 (28-21) ai padroni di casa al 13’. Haynes trova un’incredibile tripla di tabellone allo scadere dei 24”, ma l’Umana Reyer spende il bonus dopo soli 3’40” e Cremona ne approfitta con la precisione dalla lunetta per mantenere il margine (35-28) a metà quarto. Un incredibile assist di Haynes smarca in angolo Johnson per il 35-33 al 15’30”, con la partita che si riapre anche perché gli orogranata non perdono più palloni dopo gli otto nei primi 12’. Ancora Johnson dall’arco riporta avanti l’Umana Reyer (37-38) al 17’30”, poi è l’ispiratissimo ex Peric a raggiungere la doppia cifra, imbeccato da spettacolari assist di Watt e Bramos, e a chiudere con una schiacciata il parziale di 2-12: è così 37-42 al 18’. Cremona si riavvicina fino al 41-42, poi un gioco da tre punti di Biligha e la tripla finale di Bramos chiudono il primo tempo sul 43-48.

Secondo tempo



Al rientro in campo, gli orogranata tornano a faticare a segnare, pur giocando bene di squadra, e a perdere palloni, ma la buona difesa limita parzialmente Cremona che, trascinata da Fontecchio si riavvicina sul 49-50 al 23’. Cremona prova ad alzare i ritmi, ma gli assist dell’Umana Reyer permettono di trovare i punti per mantenersi in vantaggio, sia pure di misura. Dopo una bella stoppata di Biligha e il bonus cremonese, Daye mette dall’angolo, su un’ottima riapertura proprio di Biligha, la tripla del 54-59 al 27’30”. La Vanoli, però, trova fiducia dal gioco da quattro punti di Drake Diener e torna avanti con Milbourne: 60-59 al 18’30”, 62-61 all’ultimo intervallo, dopo i liberi di Daye del momentaneo controsorpasso orogranata.

Al rientro in campo, l’Umana Reyer ritrova l’inerzia e si riporta avanti 62-67 al 32’ con i liberi di Daye, De Nicolao e la schiacciata di Peric. Cremona rientra con un minibreak di 4-0, poi, in un match che va avanti punto a punto, è Watt il protagonista per gli orogranata. In ogni caso, la Vanoli prima ritorna avanti (74-73 al 36’), poi impatta a quota 75 con il libero di Martin al 38’, in una fase in cui c’è prevalenza delle difese sugli attacchi. Haynes e Drake Diener si rispondono con due incredibili triple (78-78), poi è di nuovo Watt, su assist di Haynes, a inchiodare la schiacciata del 78-80 a -1’14”, completando poi dalla lunetta il gioco da tre punti. Il punteggio torna a muoversi a -21” con Sims (80-81), poi Johnson è glaciale dalla lunetta sul fallo di Johnson-Odom (80-83 a -16”), ma ingenuo a parti invertite, concedendo tre liberi all’avversario a -12”. Johnson-Odom mette il primo, sbaglia il secondo e, volutamente, anche il terzo, ma la rimessa, con l’instant replay, è per l’Umana Reyer a -10”. A -6”, Haynes fa 2/2 per l’81-85, ma non è ancora finita: Johnson-Odom trova due punti rapidi (83-85) a -2”, poi Johnson calpesta la riga dopo il time out di coach De Raffaele, ricevendo la rimessa di Peric. L’ultima palla è così per Cremona, che però, sull’asse tra i due cugini Diener, sbaglia con Drake da 8 metri sulla sirena la tripla della vittoria.

Parziali: 20-17; 43-48; 62-61

Vanoli: Johnson-Odom 22, Martin 11, Gazzotti ne, T. Diener 2, Ricci 4, Ruzzier, Portannese, Fontecchio 8, Sims 21, D. Diener 10, Milbourne 4. All. Sacchetti.

Umana Reyer: Haynes 8, Peric 18, Johnson 12, Bramos 12, Tonut 2, Daye 9, De Nicolao 2, Bolpin ne, Ress ne, Biligha 5, Cerella, Watt 17. All. De Raffaele.