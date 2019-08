Week-end all'insegna del beach volley: Caorle ospita la tre giorni con le finali scudetto

Tutto pronto alla Piterpan Beach Arena per i tre giorni dell’evento che i grandi professionisti del beach volley aspettano da inizio stagione: le finali scudetto del Campionato Italiano Assoluto animeranno da venerdì a domenica il litorale della splendida città veneta di Caorle.

L'evento

L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Comune di Caorle e JBA Beach Volley e il supporto del CR Fipav Veneto, andrà in scena al termine delle finali nazionali giovanili, che sono state il palcoscenico dei migliori talenti dei campionati Under 16, Under 19 e Under 21. La città di Caorle è quindi pronta ad accogliere i campioni che si contenderanno il tanto ambito titolo italiano, punto di arrivo di un lavoro iniziato in primavera e proseguito in giro per l’Italia per tutta l’estate, alla conquista delle spiagge più belle e delle medaglie più preziose.

Campionati

Il Campionato Italiano Assoluto, che nel 2018 ha visto trionfare Menegatti/Orsi Toth nel femminile e Caminati/Rossi nel maschile, arriva a Caorle dopo essere passato per Milano, Cesenatico, Cagliari, Cirò Marina e Palinuro. Quest’anno, sono diverse le coppie che si sono distinte nelle varie tappe nazionali e che giungeranno a Caorle agguerrite per accaparrarsi lo scudetto. In particolare, nel femminile sono Toti/Allegretti reduci da un doppio successo nelle tappe di Milano e Cesenatico. Da tenere d’occhio anche le giovani atlete del Club Italia Chiara They e Dalila Varrassi, che tornano a giocare insieme dopo aver vinto una tappa rispettivamente insieme ad Arianna Barboni e Claudia Scampoli. Si sfideranno per la conquista dello scudetto anche le coppie della nazionale Barboni/Puccinelli, Gradini/Scampoli e Traballi/Zuccarelli, quest’ultima campionessa d’Italia nel 2017. Per quanto riguarda il campionato maschile, sono stati i fratelli Paolo e Matteo Ingrosso a dominare le tappe di Milano, Cesenatico e Palinuro. Solo Matteo Ingrosso però, che vanta inoltre la vittoria della tappa di Cirò Marina in coppia con Davide Dal Molin, lotterà per la conquista del tricolore in coppia con Alex Ranghieri. Un’altra coppia molto quotata è quella composta da Manni Fabrizio e Carlo Bonifazi, medaglia d’oro nella tappa di Cagliari. Da no sottovalutare poi, i giovani del Club Italia Jacob Windisch e Samuele Cottafava, reduci da una prestigiosa vittoria alla tappa del World Tour ad una stella di Budapest.

I numeri del 2019

Gli ultimi numeri del movimento italiano di Beach Volley evidenziano una grande espansione ed una forte crescita in termini di partecipazione e diffusione della disciplina. Dati che testimoniano il forte impegno da parte della Fipav in questa direzione. Nel Campionato Italiano Maschile, infatti, il numero di partecipanti è quasi raddoppiato tra l’edizione del 2017 (380) e quella del 2018 (634), con un incremento che si attesta al 66%. Anche nel torneo femminile, nello stesso arco di tempo si registra una crescita sostanziale in termini di partecipazione. Dalle 304 del 2017, nell’edizione successiva il numero è cresciuto infatti a 502, con un incremento del 65,13%. Il montepremi finale è di 15mila euro.

Programma

Semifinali Femminili 11.0

Semifinali maschili 12.15

Finale 3°-4° femminile 14.30

Finale 3°4° maschile 15.30

Finale 1°-2° femminile 16.30

Finale 1°-2° maschile 17.30