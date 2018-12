Anche la leonessa sa perdere: prima sconfitta dopo un anno di successi per Bebe Vio

Anche questo giorno sarebbe dovuto arrivare. Si interrompe dopo oltre un anno la striscia di vittorie consecutive di Bebe Vio. A Kyoto, in Giappone, dove è in corso una delle tappe della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, Bebe è stata infatti sconfitta per 15-14 in finale dalla russa Ludmilla Vasileva.

Sconfitta indolore

La sconfitta brucia, perché è giunta al termine di un assalto che la campionessa veneta conduceva per 14-9, ma è assolutamente “indolore” poiché i risultati ottenuti nel corso della stagione le avevano già permesso di conquistare la Coppa del Mondo di specialità per la stagione 2018.