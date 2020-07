Il Venezia si prepara per il Benevento: i convocati

Tutto pronto per la partita del Venezia contro il Benevento prevista per il 10 luglio. Il Benevento di Inzaghi, già promosso, affronta gli arancioneroverdi in una partita che per loro è poco più che una passerella. Gli uomini di Dionisi, invece, sono obbligati a vincere per uscire dalle zone pericolose della classifica. Sono 23 i giocatori convocati da mister Alessio Dionisi per il match di domani tra Benevento eVenezia FC, valido per il trentatreesimo turno di campionato di Serie BKT.

La formazione

Portieri:

1 Bertinato Bruno

12 Lezzerini Luca

22 Pomini Alberto

Difensori:

2 Fiordaliso Alessandro

3 Casale Nicolò

13 Modolo Marco

15 Marino Antonio

20 Riccardi Davide

21 Cremonesi Michele

32 Ceccaroni Pietro

33 Lakicevic Ivan

Centrocampisti:

4 Zuculini Franco

5 Vacca Antonio Junior

8 Caligara Fabrizio

16 Fiordilino Luca

23 Maleh Youssef

25 Lollo Lorenzo

26 Firenze Marco

Attaccanti:

9 Montalto Adriano

17 Zigoni Gianmarco

18 Monachello Gaetano

19 Longo Samuele

28 Capello Alessandro