Schiaffo all'avversario in pieno recupero, stop di tre giornate per Simone Bentivoglio

Non è certo un periodo dei più rosei per il Venezia di mister "Pippo" Inzaghi. L'ultima sconfitta in casa della Salernitana pesa da una parte per gli ennesimi punti lasciati per strada, contro una squadra "abbordabile" per i lagunari, dall'altra per la perdita di un giocatore fondamentale nello scacchiere arancioneroverde, quel Simone Bentivoglio espluso al 95esimo alla pari del difensore amaranto Matteo Ricci, fermati entrambi per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto. I due calciatori dovranno ora scontare 3 turni di squalifica.

Tre turni di stop

I lagunari dovranno fare a meno del proprio faro di centrocampo nei match in casa contro Cesena, in programma sabato alle 15 allo stadio Penzo, e Bari (sabato 3 febbraio alle 15), così come nel match in casa dello Spezia (sabato 10 febbraio).