Bestagno rinnova: la stacanovista orogranata, disputerà la sua quarta stagione con la Reyer

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Martina Bestagno vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia orogranata.

Bestagno, ala/centro di 189 cm, nata a Sanremo il 14 agosto 1990, nell’ultima stagione ha totalizzato 20 presenze in campionato, migliorando ulteriormente le sue cifre con 10,8 punti e 4,6 rimbalzi a partita in Serie A. In tre stagioni con l’Umana Reyer “Best” è stata una vera e propria stacanovista del parquet perché non ha mai saltato una partita: 124 incontri ufficiali su 124!

Le sue parole

«Sono molto contenta di giocare un altro anno in Reyer e onestamente faccio fatica a vedermi in un’altra squadra – le parole di Bestagno – Sto bene, è una società con un alto livello di struttura, organizzazione e persone. Voglio ringraziare il Presidente Federico Casarin perché ogni conferma è un attestato di fiducia. Sono molto contenta di non aver mai saltato una partita, ma il merito lo devo condividere con Davide Rocco, Alvaro Grespan, i fisioterapisti e tutto lo staff che ci segue sempre. La Reyer ha una struttura che aiuta a prevenire gli infortuni e a smaltire rapidamente gli acciacchi. Non vedo l’ora di iniziare, la passata stagione stava entrando nella fase clou e noi eravamo in forma, la chiusura improvvisa di tutto mi ha rattristato molto e mi è dispiaciuto non riuscire neanche a salutare bene tutti. Voglio salutare i nostri tifosi perché al di la del basket sono la cosa che mi manca di più. In campo cerco di essere una guerriera, so di non essere la più forte e nemmeno la più dotata nel mio ruolo però sopperisco arrangiandomi e adattandomi alle situazioni. In questo mi sento molto in sintonia con lo spirito veneziano che non molla mai ed è sempre pronto a rialzarsi e rimboccarsi le maniche. Dunque duri i banchi e ci vediamo presto!».