Bibione Bike Trophy: Krenn di nuovo sul podio, secondo l'italiano Bravin

Cielo azzurro e pomeriggio estivo a Bibione per la sesta Bibione Bike Trophy, grande successo di partecipazione e di pubblico. Proprio il clima ha fatto ritardare di mezz’ora la partenza per i 650 atleti che si è svolta in Piazza Fontana a griglie divise. Primi a partire i gruppi da 4 componenti (35 squadre), poi i team da 3 (90) le squadre da 2 (120) e infine i coraggiosi singoli (140). Una tribù che ha colorato la città per sei ore in un tracciato di 13 km molto tecnico, a cui quest’anno si è aggiunto il caratteristico tratto sull’arenile. Nel singolo maschile vince l’atleta austriaco Wolfgang Krenn, già vincente in coppia nel 2014, in singolo nel 2015, 2016 e 2017 e secondo nell’edizione 2018 con il tempo di 06:18:54, secondo Andrea Bravin, terzo Manuel Weber. da segnalare la prima tra le squadre maschili, il quartetto "Medicus Gang" (06:10:22) che ha riunito Claudio Cucinotta (team Sportway), Kristian Feresin , Luca Braidot 7° ai Giochi di Rio, e Nadir Colledani (Bianchi Mtb Official Team) il più giovane tra i primi venti atleti di Coppa del mondo e dei mondiali.

Classifica

Classifica Individuale maschile:

- 1° Wolfang Krenn, Bike Time Kaiser

- 2° Andrea Bravin

- 3° Manuel Weber

Classifica Individuale femminile:

- 1° Mara Brunello

- 2° Martina Pozza

Classifica Gruppi Società - 2 componenti

maschile

- 1° Bicarbonato Team Race

- 2° Sportway Hammers

- 3° Sportway Horsemen

misto

- 1° Sportbube

- 2° Gli Strozz

- 3° Club Colli Euganei

Classifica Gruppi Società - 3 componenti

femminile

- 1° Pink Ladies

maschile

- 1° Radical Bikers

- 2° Zerobike Tip Romanin

- 3° ASD Venice Cycles

misto

- 1° Mad Bikers

- 2° Bastardi Elite

- 3° La Lupa

Classifica Gruppi Società - 4 componenti

maschile

- 1° Medicus Gang

- 2° MBT Santa Marinella

- 3° Team Alpha

misto

- 1° FAFLALVA Racing Team

- 2° Bike Tribe #1

- 3° Beverly Inps

Prossimo appuntamento

Una giornata di sport e divertimento che si è conclusa con il pasta party e le premiazioni. «Il Bibione Bike Trophy rappresenta oramai un appuntamento fisso per Bibione e la conferma dei 650 atleti partecipanti è di forte ed ulteriore stimolo per tutto lo staff organizzatore e per il Comune di S. Michele al Tagliamento che ha supportato e voluto questa gara.» - afferma Enrico Tion, direttore del CUS Udine. Ma non è finita per gli appassionati di mountain bike: il CUS sta organizzando per il 19 ottobre Bibione’s Island Race gara di cross country su due distanze, 24Km e 48Km aperta a tutti con la possibilità di effettuare tesseramento giornaliero. Il percorso questa volta è inedito: il tracciato di sabbia, sterrato e asfalto attraverserà Valgrande Bibione, splendido paesaggio naturale mai aperto ai biker prima d’ora.