Christian Vieri porta a Jesolo tanti campioni per il suo torneo di footvolley | VIDEO

La Bobo Summer Cup, torneo di footvolley organizzato dall'ex re dei bomber Christian Vieri, giunge alla terza edizione e fa tappa a Jesolo. L'appuntamento è dal 12 al 14 luglio, all'interno di un'arena di circa 1500 posti, allestita dal Comune nel tratto di spiaggia libera di fronte a piazza Brescia. Gli appuntamenti successivi del torneo saranno a Riccione e San Benedetto del Tronto.

I campioni presenti

Anche quest'anno Vieri ha coinvolto molti suoi colleghi: ci saranno infatti Gianluca Zambrotta, Luca Toni, Álvaro Recoba, Daniele Adani, Bernardo Corradi, Mark Juliano, Nicola Amoroso, Nicola Ventola e Davide Bombardini. Ad allietare l'evento sarà presente, invece, il comico Andrea Pucci.

Sport e solidarietà

Non solo sport ma anche solidarietà: tutto il ricavato della vendita dei biglietti e di un'asta per la vendita di maglie origniali autografate da grandi campioni del Calcio sarà devoluto in beneficienza all'Associazione Heal Onlus, che sostiene la ricerca scientifica in campo neuro oncologico pediatrico.