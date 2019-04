Venezia ko col Brescia, Cosmi non molla: «Meritavamo di più, ripartiamo dalla fede dei tifosi»

L'ultima giornata di serie B regala scenari inquietanti per le due venete di bassa classifica: dal Padova, ultimo, ma che ancora crede in un miracolo ad un Venezia dal canto suo, sconfitto contro il Brescia, naviga ora in acque ancora più agitate.

«Giornate decisive»

Le prossime giornate saranno decisive per gli arancioneroverdi: di fronte dirette pretendenti alla salvezza, come il Foggia sabato, ma anche squadre relativamente tranquille, come l'Ascoli. Il 2-0 delle rondinelle, sempre più proiettate verso una prossima promozione, è forse un risultato troppo rotondo per i lagunari che pure hanno creato e sperato più volte, fallito il pareggio appena prima del raddoppio avversario, in un cambio di rotta del match. Sul tabellino però restano i gol di Torregrossa di testa e nel finale quello di Tonali, servito di tacco da Donnarumma.

«Ripartiamo dai tifosi»

Serse Cosmi, dal canto suo non butta via un match che paradossalmente ha visto gli arancioneroverdi comunque protagonisti: «Si tratta di una sconfitta che va letta. Se si guarda il risultato sembra una partita senza storia, ma non è stato così. Potevamo portarci a casa qualcosa in più e per questo provo molto rammarico. Non mi interessa il fatto che giocassimo contro la prima in classifica, ciò che per me ha importanza è che abbiamo perso una gara che probabilmente non avremmo dovuto perdere. La classifica esiste per un motivo semplice, per cui se siamo in questa situazione è perché abbiamo delle carenze. Dobbiamo ripartire da qui e dal coro dei nostri tifosi, in cui ci dicevano che credono in noi e nella salvezza».

