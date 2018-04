Venezia Cup e Jesolo Cup: il calcio giovanile protagonista della primavera sul litorale

Due eventi sportivi coloreranno la primavera jesolana radunando in città giovani provenienti da tutta Europa. Si tratta dei tornei internazionali di calcio riservati alle categorie giovanili “Venezia Cup”, che andrà di scena da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio, e “Jesolo Cup”, che si svolgerà nei giorni 1 e 2 giugno.

Venezia Cup

Il torneo “Venezia Cup”, giunto alla dodicesima edizione, sarà promosso da TorneiGiovanili.com. Sempre più popolare tra le squadre italiane e straniere, sarà rivolto alle categorie Primi calci (under 9); Pulcini (under 10 e 11); Esordienti (under 12 e 13); Giovanissimi (under 14 e 15) e Allievi (under 16 e 17). Si disputerà sui campi in erba naturale di Jesolo, Cavallino Treporti e dei comuni limitrofi. Ad ospitare gli atleti e le loro famiglie nel weekend del 1° Maggio saranno gli hotel del Lido di Jesolo, località unica con le sue spiagge dorate, mare, feste, giochi, spettacoli e il Villaggio Marzotto, con la sua bellissima spiaggia e le sue 380 camere. Ad aprire la 3 giorni di calcio, la cerimonia inaugurale con la sfilata di tutte le squadre, in programma per domenica 29 aprile, mentre lunedì e martedì saranno dedicati alle partite e alle premiazioni.

Jesolo Cup

Il torneo “Jesolo Cup”, promosso da Euro-Sportring, vedrà invece la partecipazione di 80 squadre provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Austria, Germania e Francia. A contendersi il torneo, le categorie Pulcini (under 11); Esordienti (under 12 e 13); Giovanissimi (under 15) e Allievi (under 17). Lo stadio Armando Picchi di Jesolo, con i suoi duemila posti a sedere coperti, sarà il punto d’incontro per i partecipanti. Qui sarà fischiato il “calcio d’inizio” della competizione con una cerimonia celebrativa e sempre al Picchi si terranno le finali e le premiazioni.