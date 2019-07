Viavai Venezia: Pomini sostituisce Vicario e in prestito arriva il baby nerazzurro Lorenzo Gavioli

Viavai dalle parti arancioneroverdi del Venezia. Come ufficializzato dalla società lagunare, infatti, il sostituto di Vicario, volato momentaneamente in Sardegna al Cagliari, sarà l'ex rosanero Alberto Pomini.

Ultimi movimenti

Il portiere classe ’81 ha sottoscritto col club un contratto biennale fio al 30 giugno 2021. Assieme a lui pare fatta anche per Fiordilino al momento ancora legato al Palermo per il ricorso presentato dalla società siciliana al collegio di garanzia del Coni. Fatta, invece, anche per un baby nerazzurro. Il Venezia, infatti, ha comunicato di aver trovato l’accordo con l'Inter per il prestito con diritto di opzione e contro opzione di riscatto del centrocampista classe 2000 Lorenzo Gavioli. Anche il giocatore si aggregherà alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole al termine però della sua esperienza con l’Under 19 Italiana impegnata nella UEFA European Championship.

