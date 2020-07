7Days Eurocup 2020/2021: il calendario dell'Umana Reyer

E' arrivata in queste ore l'ufficialità delle partite che la Reyer dovrà giocare in Euroleague. E' stato comunicato proprio in queste ore il calendario definito della regular season della 7Days Eurocup 2020/2021. Di seguito il calendario degli orogranata (completo su eurocupbasketball.com).

Round 1

30 settembre ore 20.45 Umana Reyer – Unics Kazan

Round 2

6 ottobre ore 20.30 Partizan NIS Belgrade – Umana Reyer

Round 3

13 ottobre ore 20.45 Umana Reyer – JL Bourg

Round 4

20 ottobre ore 20.45 Joventut Badalona – Umana Reyer

Round 5

28 ottobre ore 20.30 Umana Reyer – Bahcesehir Koleji Istanbul

Round 6

4 novembre ore 18.00 (italiane) UNICS Kazan – Umana Reyer

Round 7

11 novembre ore 20.30 Umana Reyer – Partizan NIS Belgrade

Round 8

17 novembre ore 20.00 JL Bourg – Umana Reyer

Round 9

8 dicembre ore 20.30 Umana Reyer – Joventut Badalona

Round 10

15 dicembre ore 18.00 (italiane) Bahcesehir Koleji Istanbul – Umana Reyer