Jesolo 2018, a Roma si limano i dettagli in vista dei campionati del Mediterraneo under 23

Jesolo 2018 ai blocchi di partenza. Si è tenuta martedì a Roma, nella rinnovata Area Consolini della Federazione, una riunione operativa in vista dei prossimi Campionati del Mediterraneo under 23 di atletica leggera che si svolgeranno il 9 e 10 giugno sul litorale in provincia di Venezia.

Due giorni di lavoro

L'assemblea ha concluso la due giorni di lavori iniziata con il Consiglio Mau (Mediterranean Athletics Union). A introdurre i lavori è stato il presidente Fidal Alfio Giomi, accompagnato da Vito Vittorio, general manager del comitato organizzatore locale e consigliere regionale della Fidal. Al tavolo i due co-presidenti Bernard Amsalem (Federazione Francese) e Fathi Hachicha (Federazione Tunisina), il vicepresidente Panagiotis Dimakos e i membri di consiglio José-Luis De Carlos e Seifullah Shaheen Seifullah. Presenti anche il Segretario Jean Gracia, il suo vice Slahedine Boudhina, Christophe Halleumieux e la responsabile dell'area internazionale Fidal Roberta Russo.

Ogni due anni

La rassegna, che si disputa con cadenza biennale, è stata assegnata alla località balneare veneta nel corso dell’assemblea generale della Mau, tenutasi a Londra nell’agosto scorso, durante i Campionati Mondiali.