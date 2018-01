La Reyer inizia con il piede giusto il 2018: sbancata Capo d'Orlando, è Final Eight

Partita senza storia a Capo d'Orlando per la Reyer Venezia, che martedì sera espugna un campo fino ad ora mai violato dagli orogranata. Gli uomini di coach Walter De Raffaele hanno fatto girare la palla e il motore dell'Umana ha iniziato subito a girare a mille, mettendo in difficoltà la difesa della squadra di casa.

E' Final Eight

Con questi due punti la Reyer si qualifica per la quinta volta consecutiva alla Final Eight di Coppa Italia, consolidando la propria posizione in classifica dopo il filotto di sconfitte che hanno cambiato la stagione degli orogranata, almeno fino a questo momento: "A tratti i ragazzi mi sono piaciuti molto - ha commentato De Raffaele a fine match, di fronte a un tabellino che recitava 59 a 91 per la squadra ospite - avevo chiesto alla squadra una risposta a livello mentale. Nel complesso dai 40 minuti la partita migliore dell'anno".

I top scorer

Venezia ha dovuto far fronte alle assenze di Peric e di Jenkins, ma ha trovato un Tonut (11 punti), un Orelik (19 punti) e un Peric (20 punti) decisamente in palla, con in più un De Nicolao di lusso, autore di 12 punti conditi da 2 triple. Il match si è incanalato subito sui binari reyerini: fin dal primo quarto è stata fuga orogranata, con Capo d'Orlando incapace di ribaltare l'inerzia. Il 2018 della Reyer inizia con il piede giusto, ora l'importante è trovare continuità nelle vittorie e nel gioco.