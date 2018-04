Venezia, contro il Carpi niente guizzi: il match in trasferta si chiude a reti inviolate

Ritmi lenti e pochi tiri in porta, il match tra Carpi e Venezia non regala emozioni e si conclude sullo zero a zero. Un punto che pesa in chiave playoff (adesso in campionato ci sono quattro squadre a 50 punti) ma che non soddisfa pienamente i Leoni, che perdono l'occasione per staccare i biancorossi noni in classifica.

Primo tempo

Prima palla buona all'8°, con una punizione per gli arancioneroverdi calciata da Leo Stulac. Palla forte e tesa in area, la difesa allontana di testa. Al 12° è in attacco il Carpi, conclusione di Mbaye sul primo palo ma la palla esce di poco. Altra bella conclusione per i padroni di casa al 18°, ma l'arbitro rileva Melchiorri in fuorigioco. Passano tre minuti e tocca al Venezia portarsi in avanti: calcia Garofalo dal limite dell'area, palla sul fondo. Non va meglio a Litteri, con la palla che finisce sull'esterno della rete. Tocca al Carpi, due volte con Pasciuti: al 30° dal limite dell'area, chiuso da Cernuto, al 33° non centra lo specchio della porta. Ultima occasione al 43°: punizione per i padroni di casa, ma la conclusione di Jelenic è centrale e Vicario blocca senza problemi.

Secondo tempo

Per la seconda frazione di gioco gli arancioneroverdi sostituiscono Litteri con Zigoni, ma in campo succede poco o niente. Al 53° per il Carpi Pachonik conclude sul secondo palo, la palla esce. 68°, il colpo di testa di Brosco finisce fuori di poco. Al 73° Modolo mura la conclusione di Garritano, tre minuti più tardi è ancora il biancorosso a provarci ma il tiro è centrale e Vicario fa sua la palla. Poi più null'altro fino alla fine della partita, che si chiude dopo quattro minuti di recupero.