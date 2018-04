Centro Piave, cala il sipario su un'edizione di successo di "Uno per tutti, tutti per lo sport"

È calato domenica il sipario sulla ottava edizione della manifestazione "Uno per tutti, tutti per lo sport". Per 15 giorni, nello spazio del parcheggio antistante il centro commerciale Centro Piave di San Donà, lo sport è stato il protagonista assoluto, con diversi eventi che hanno coinvolto circa 1800 bambini di undici diverse discipline sportive. L’obiettivo primario della manifestazione è stato quello di educare i giovani ai valori positivi che lo sport sa trasmettere.

La prima settimana

Si è iniziato domenica 8 aprile con la pallamano, dove in una giornata sono stati coinvolti circa 160 giovani atleti, che con la supervisione dei tecnici della Pallamano Oderzo, hanno dimostrato le loro grandi capacità. A seguire le altre discipline sportive, con due raduni (maschile e femminile) organizzati e coordinati dal New Basket San Donà con la partecipazione di 185 giovani cestisti; raduno anche del pattinaggio San Donà con 80 atleti presenti al via, che hanno dimostrato veramente di saperci fare, offrendo un grande spettacolo davanti ad una bella cornice di pubblico. Lo stesso giorno anche l’esibizione delle ,ajorette Onda Azzurra che oltre alla splendida prestazione eterna, hanno portato un tocco folcloristico e di allegria anche all’interno delle gallerie di Centro Piave, percorrendola per ben 2 volte. Sempre attivi e mai stanchi i ragazzi del rugby San Donà, che in un raduno hanno messo in campo grande forza e passione.

Seconda settimana

Venerdì 13 aprile il concentramento con il Volley Pool Piave, 310 atlete si sono incontrate su 12 campi da Volley preparati per questo grande raduno, che ha visto una grande partecipazione di pubblico. Splendido l’appuntamento con le pattinatrici dell’Accademia pattinaggio San Donà con 60 giovani atlete che hanno offerto esibizioni e numeri particolari, con grande sorpresa e incredulità da parte dei visitatori presenti. Dopo due settimane di attività sportiva al Centro Piave, le associazioni Arti Marziali San Donà e il Club Scherma San Donà con i loro atleti si sono cimentati nelle finali delle loro discipline sportive in 2 distinte aree preparate ad hoc. Dopo quattro appuntamenti anche la Polisportiva Musile, new entry di questa ottava edizione che con ben 25 giovani ciclisti, si è allenata in un percorso a loro dedicato grazie anche ad una struttura con una parabolica che ha consentito ai giovani atleti di potersi allenare anche in tratti di strada aventi una certa inclinazione.

La chiusura

Domenica 22 si sono tenute le finali del torneo di calcio, promosso dall'asd Città di San Donà di Piave, alla quale hanno preso parte ben 22 squadre, che per due settimane si sono affrontate, offrendo emozioni e coinvolgendo i sempre tantissimi spettatori. La premiazione dell’importante torneo calcistico è stata effettuata da Andrea Cereser Sindaco di San Donà, Diego Sartorel direttore Centro Piave, il segretario della delegazione del mandamento di San Donà di Piave, della Federazione Italiana Gioco Calcio Franco Checchin e il presidente Calcio San Donà, Daniele Dorigo.