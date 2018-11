Cittadella-Venezia risultato partita di serie B oggi 11 novembre 2018

Con tre gol di Finotto il Cittadella chiude la pratica veneziana riportando, dopo un trend positivo in campionato, i Leoni sulla terra.

La gara

Il derby si mette bene per il Venezia che dopo soli 10 minuti trova il vantaggio con Bentivoglio su rigore. Immediata quindi la risposta del Citta che in una manciata di minuti trova il pareggio, complice anche una disattenzione difensiva. Neanche il tempo per gli avversari di esultare che Drudi, maldestramente, non riesce a controllare bene il pallone nella sua area e butta la palla in rete per l'1-2 arancioneroverde. Il Venezia soffre un po' ma nel primo tempo tiene il vantaggio. Nella ripresa è un'altra storia: i "leoni" veri sono i granata e la squadra di Zenga sparisce dal campo. Poche idee, poco gioco davanti a un Cittadella che sale in cattedra e regala sprazzi di ottimo calcio. Vicario in almeno tre occasioni salva la sua squadra dagli assalti di Schenetti e Strizzolo ma al 72' non può nulla contro Finotto, che trova il 2-2. La musica non cambia, il Cittadella, a tratti devastante, all'82' trova anche il terzo sigillo firmato ancora Finotto, diventato per i tifosi ufficialmente l'eroe di giornata. Per il team di Zenga il Cittadella si conferma dunque, anche questa volta, un campo difficile.

Tabellino

Cittadella – Venezia 3-2

Marcatori: 11’ pt Bentivoglio (r), 15’ pt Finotto, 18’ pt Drudi (a), 27’ st Finotto, 37’ st Finotto

CITTADELLA: Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Frare, Benedetti (1’ st Rizzo); Settembrini, Iori (C) (35’ st Pasa), Branca; Schenetti; Strizzolo, Finotto.

A DISPOSIZIONE: Maniero, Scaglia, Malcore, Siega, Camigliano, Panico, Scappini, Pasa, Proia, Bussaglia, Cancellotti.

ALLENATORE: Roberto Venturato.

VENEZIA: Vicario, Bruscagin, Coppolaro, Domizzi (C), Bentivoglio, Suciu (31’ st Citro), Modolo, Segre (25’ st Pinato), Di Mariano, Falzerano, Vrioni (27’ st St.Clair).

A DISPOSIZIONE: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Marsura, Schiavone, Litteri, Cernuto, Garofalo, Zampano.

ALLENATORE: Walter Zenga.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Scarpa (Reggio Emilia) e Rossi (Rovigo).

IV UOMO: Rapuano (Rimini).

NOTE:

Ammoniti: Branca, Schenetti, Benedetti, Di Mariano, Bentivoglio, Iori, Strizzolo, Frare

Espulsi: nessuno.

Angoli: 11 – 2

Recupero: 2’ – 4’

Abbonati: 2.703

Spettatori: 4.784