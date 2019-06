«Se vinco lo scudetto vado in pellegrinaggio al Santo»: coach De Raffaele in visita a Padova

Un allenatore di parola, con in più una personalissima forte sensibilità. Questo è coach De Raffaele che prima della vittoria dello scudetto con la Reyer, infatti, aveva fatto un'importante promessa: andare in pellegrinaggio alla basilica di Sant'Antonio. Ora che l'ambito trofeo è targato orogranata la promessa l'ha puntualmente mantenuta: il tecnico, quindi, si è recato a Padova insieme a Gianluca Tucci e al figlio Nicola raggiungendo in pellegrinaggio la Basilica.

Numeri top

All’arrivo è stato accolto da frate Andrea Vaona, tifoso Reyer. Coach De Raffaele ha raggiunto in questa stagione 2018/2019 numeri top: 30 vittorie su 50 gare. E' questo il record di coach Walter De Raffaele nella post-season. Sempre sulla panchina della Reyer Venezia 2 volte in semifinale, 2 volte Campione d'Italia.