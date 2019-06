Complimenti alla danza maschile di Spinea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Quattro allievi dell’Academìa Veneta di Danza e Balletto di Spinea invitati ad esibirsi al prestigioso Gala di stelle a Novara!

“...Immaginate un bellissimo teatro, e poi, una notte piena zeppa di stelle. Il 15 giugno alle 20:30 presso la Fondazione Teatro Coccia si svolgerà la serata finale del “Novara Dance Experience”, uno straordinario gala durante il quale interverranno numerosi e prestigiosissimi ospiti. Saranno consegnati tre premi alla carriera: Carla Fracci, Lorella Cuccarini e Anna Maria Prina. Danzeranno: Luciana Savignano, Claudio Coviello, Virna Toppi, Anbeta Toromani, Alessandro Macario, i primi ballerini della Spellbound Contemporary Ballet di Mauro Astolfi Giuliana Mele e Mario Laterza e i solisti del Balletto di Siena Chiara Gagliardo e Giuseppe Giacalone. Interverranno: Roberta Fontana, Franco Miseria, Kristian Cellini, Mia Molinari, Beppe Menegatti, Gheorghe Iancu, Kledi Kadiu, Susanna Beltrami, Gisella Zilembo, Agnese Omodei Salè, Marco Batti, Pompea Santoro, Bruno Vescovo, Anna Maria Grossi, Monica Perego, Kristina Grigorova, Antonio Desiderio, Christian Carubelli, Maurizio Tamellini.

Durante la serata i vincitori del concorso avranno la possibilità di danzare tenuti a battesimo dai partecipanti al Novara Dance Experience, (Il vincitore della categoria classico junior, ad esempio, sarà tenuto a battesimo da Carla Fracci), e cosa ben più importante, avranno l’onore di dividere il palcoscenico con i tanti ospiti che si esibiranno. Il "Novara Dance Experience" è realizzato in collaborazione con il Comune di Novara e in co- produzione col Teatro Coccia e la Direttrice Corinne Baroni...”

