Reyer, penultima contro Pesaro. WDR: "Pronti a lottare per mantenere il primato" VIDEO

Penultima giornata di regular season per la Reyer Venezia, che domenica sera sarà impegnata in trasferta sul campo di Pesaro. A presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti nella conferenza pre-gara, come di consueto, il coach Walter De Raffaele. "Per loro vale la salvezza per noi il primo posto - ha commenato WDR - Troveremo un ambiente caldo, sono in un periodo buono, anche dopo la vittoria contro Milano. È una squadra che nelle ultime giornate ha trovato un suo equilibrio. Hanno una quadratura tecnica importante. Ricordo che anche all'andata fu una partita difficile. Mi aspetto un match fisico e su ritmi alti. Noi andremo a fare la nostra partita, per conservare il nostro primo posto".