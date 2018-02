La Reyer all'esame Brindisi, WDR: "Lottano per salvarsi, guai abbassare la guardia" VIDEO

"Brindisi è una squadra in salute, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5. Di sicuro il cambio gli ha giovato, e sta giocando per mantenere la categoria, ma si sta togliendo dalla parte bassa della classifica. Ha trovato il proprio equilibrio". Lo sa bene Walter De Raffaele, tecnico orogranata, che ogni partita va giocata col coltello tra i denti e per questo predica prudenza nella conferenza stampa pre-partita tra Reyer e Brindisi, in programma domenica al Taliercio all'ora di pranzo (dalle 12).

"Sul parquet col giusto atteggiamento"

"Ci metteremo il giusto atteggiamento e saremo attenti - ha commentato il coach della Reyer - Dobbiamo cercare di avere più equilibrio possibile, anche a fronte di infortuni e di Daye, appena arrivato. Dovremo essere presenti e molto attenti al rimbalzo, dove Brindisi è molto forte".