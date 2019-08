Falsa partenza per il Venezia, il Parma fa tre gol e passa in coppa Italia

Tre gol a uno e l'esordio che conta per gli arancioneroverdi segna una falsa partenza che significa anche addio alla coppa Italia. Nella gara disputata al Tardini il Venezia va subito in svantaggio per la rete di Gervinho abile a sgusciare alla difesa lagunare e insaccare. Che la partita fosse tutta in salita lo ha dimostrato poi anche il raddoppio di Simone Iacopini al 22'.

La rete del Venezia

Il Venezia accorcia le distanze a fine primo tempo grazie al rigore siglato da Mattia Aramu. Nella ripresa vani i tentativi degli arancioneroverdi di agguantare il pareggio, poi a metà tempo, Gervinho sigla la sua personale doppietta. Si resta sul 3-1 fino a che la squadra di Dionisi rischia anche il quarto gol, gli avversari però falliscono un tiro dal dischetto. Il match si conclude con il verdetto negativo per la squadra veneta costretta a salutare subito la coppa Italia. Poco male: sabato contro la Cremonese è già campionato.

PARMA-VENEZIA 3-1



Marcatori: 9' e 72' Gervinho (P), 22' Iacoponi (P), 24' Aramu (V)

Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.



Venezia - Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Maleh; Aramu, Bocalon, Capello.​