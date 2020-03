Coronavirus, Germani Brescia-Umana Reyer si giocherà a porte chiuse

EuroLeague comunica che Germani Brescia – Umana Reyer, in programma al PalaLeonessa martedì 3 marzo alle 20.30 e valida per l’ultima giornata di Top 16 di 7Days Eurocup, sarà disputata a porte chiuse.

La decisione

La decisione è presa in seguito alle linee guida dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in base all’emergenza Coronavirus, in accordo anche con il dipartimento sanitario dell’EL. Per garantire la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori e arbitri, evitare la diffusione del virus COVID-19, e conservare la regolarità della competizione, nessun individuo, inclusi tifosi, VIP, giornalisti e membri dello staff dei club non coinvolti dal punto di vista lavorativo, sarà autorizzato all’accesso al PalaLeonessa.

Info utili

Tutte le tradizionali attività relative ai media sono dunque cancellate. Gli individui autorizzati all’accesso sono dunque solo coloro che avranno un ruolo attivo nell’implementazione delle necessarie attività e quindi: giocatori, coaching staff, arbitri, ufficiali di campo, il personale della produzione TV e il personale del PalaLeonessa. L’EL comunica, infine, che la situazione è in continuo monitoraggio. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.