Successo della prima "Corri per Chirignago". E si guarda già alla prossima edizione

Buona la pirma: la "Corri per Chirignago", corsa non competitiva organizzata domenica 8 settembre tra le vie della località veneziana, ha avuto un buon successo di partecipazione e ha dato prova del grande entusiasmo della comunità. Alle 9.30 erano 80 le persone al via: si temeva per il maltempo ma per fortuna la pioggia è arrivata più tardi, alle 11, dopo le premiazioni.

Sorrisi, famiglie, bambini, atleti "veri", tutti alla scoperta del territorio: dalla nuova ciclabile verso Asseggiano, alle stradine sterrate che passano dietro la "Casa di Anna". «Un'esperienza che ricorderemo - hanno commentato gli organizzatori - e che sicuramente ripeteremo il prossimo anno puntando ad avere 200 partcipanti». Tutta la comunità si è impegnata per la buona realizzazione della manifestazione e l'obiettivo è migliorarsi in vista dell'anno prossimo, per avere ancora più gente e ottenere più fondi: tutto il ricavato va alla parrocchia locale.

Le classifiche

Classifica uomini

1. Stefano Zennaro

2. Alessio Beccarello

3. Marco Zanon

Classifica donne

1. Paloma Morano

2. Diana De Lazzari

3. Manuela Rocco

Classifica bambini:

1. Andrea Pistolato