A Cosenza il Venezia pareggia, decisivo il rigore di Montalto: è 1-1

Il Venezia fa visita ad un Cosenza in difficoltà, reduce da un inizio campionato senza nemmeno una vittoria e con una evidente difficoltà in attacco.

La partita

Inizia con più intraprendenza il Cosenza che nei primi minuti costruisce un paio di azioni senza riuscire a essere incisivo. Le due squadre si studiano almeno fino al 20' del primo tempo quando i padroni di casa vanno in vantaggio: Carretta costruisce sul corridoio e crossa la palla per Rivière che di testa insacca gelando gli arancioneroverdi. Di contro i lagunari tentano di impensierire gli avversari con Fiordilino ma è Sciaudone che per ben due volte va vicino al raddoppio dei calabresi: Lezzerini proprio allo scadere lo neutralizza con un miracolo. Nella ripresa si fanno vedere gli uomini di Dionisi che tentano il tutto per tutto. Bocalon si affaccia in avanti, Montalto scalda il piede e in mezzo ad un break calabrese, al 77', arriva la decisione che cambia il risultato: un rigore per il Venezia per fallo di Idda su Aramu. Dal dischetto va Montalto che spiazza Perina firmando l'1-1 che chiude il match.

Cosenza-Venezia 1-1 (20' Rivière (C), 78' rig. Montalto (V))

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, idda, Carretta, D’Orazio, Sciaudone, Legittimo, Bruccini, Monaco, Riviere, Kanoute, Baez

Panchina: Quintiero, Saracco, Corsi, Capela, Broh, Pierini, Machach, Greco, Trovato, Kone, Bittante

Allenatore: Piero Braglia

VENEZIA FC (4-3-1-2): Lezzerini, Fiordaliso, Zuculini, Vacca, Montalto, Aramu, Modolo, Felicioli (29′ Ceccaroni), Fiordilino, Cremonesi, Bocalon

Panchina: Bertinato, Casale, Suciu, Senesi, Caligara, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Lollo, Capello, Ceccaroni, Lakicevic

Allenatore: Alessio Dionisi