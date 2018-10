Cremonese-Venezia 0-1: risultato partita oggi 30 ottobre 2018

Tornano alla vittoria i Leoni e lo fanno su un campo ostico come quello contro la Cremonese: tre punti che danno la carica agli uomini di mister Zenga.

Il match

Partono più forte i padroni di casa che davanti al proprio pubblico provano subito a sbloccare il match. L'occasione più ghiotta capita sui piedi di Castrovilli che chiude un'azione top mandando la palla a stamparsi sul palo. Uno squillo che sveglia gli arancioneroverdi e li spingono ad attaccare: ci provano prima Suciu e poi sul finale di primo tempo Segre ma la difesa avversaria sembra impenetrabile. Nella ripresa sono ancora i ragazzi di casa a controllare la gara, cercando di trovare la chiave giusta per scardinare la retroguardia veneta. Al 77', poi, ecco la magia che sblocca la partita, in favore del Venezia: Di Mariano si porta palla fino in area dove caparbiamente si accentra e finalizza, trovando il pertugio giusto. E' 0-1.La Cremonese non ne ha più e il Venezia, che sfiora il raddoppio nell'overtime, si porta a casa i tre punti per la gioia di mister Zenga.

Tabellino

Cremonese-Venezia 0-1

Cremonese (4-3-3): Boris Radunovic; Vasile Mogos, Claiton, Anton Kresic, Francesco Renzetti; Xian Emmers (46' Castagnetti), Leandro Greco (81' Brighenti), Mariano Arini; Gaetano Castrovilli, Mirko Carretta, Gabriel Strefezza (71' Perrulli). All. Mandorlini.

Venezia (4-3-3): Guglielmo Vicario; Giuseppe Zampano, Marco Modolo, Maurizio Domizzi, Agostino Garofalo; Jacopo Segre, Simone Bentivoglio (76' Citro), Sergiu Suciu; Marcello Falzerano, Gianluca Litteri (71' Geijo), Francesco Di Mariano (87' St Clair). All. Zenga (squalificato, in panchina Carbone).

Arbitro: Maggioni.

Rete: 78' Di Mariano.

Note - Ammonito Claiton.