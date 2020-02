Davide Giorgi è stella d’oro al merito sportivo

Davide Giorgi ha ricevuto oggi, giovedì 20 febbraio, la stella d’oro al merito sportivo per mano del presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Luca Pancalli. La premiazione è avvenuta durante la riunione del Consiglio nazionale del Cip nella sede dell’ente in via Flaminia Nuova a Roma. Si tratta della massima onoreficenza prevista in ambito paralimpico nazionale. Pancalli, classe 1964, ha ricoperto e riveste vari ruoli in seno al Cip. Dapprima come delegato provinciale di Venezia, attualmente come delegato del Trevigiano, è stato nominato all’inizio dell’attuale quadriennio olimpico anche rappresentante dei delegati provinciali area nord-Italia al Consiglio nazionale del Cip.

La stella d'oro, secondo la motivazione espressa dal presidente, «è stata conferita per la preziosa collaborazione e l'impergno dedicati allo sport paralimpico». Al termine della cerimonia un emozionato Davide Giorgi ha così commentato: «Una soddisfazione enorme, un onore vero che, al di là di ogni facile retorica, ritengo solo parzialmente personale. Questo riconoscimento è infatti figlio di 35 anni di storia scritta assieme a dirigenti, istruttori, atleti e utenti della Polisportiva Terraglio e di tutto quello che dalla Polisportiva è poi scaturito, creando quel modello inclusivo a cavallo tra sport, sociale e sanitario che è divenuto nel tempo un solido punto di riferimento a livello regionale e non solo».